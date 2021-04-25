Во Владимире на М-7 водитель иномарки врезался в барьер шумоизоляции

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 02.30 на 11 километре подъезда к Иваново автодороги М-7 «Волга», на улице Лакина в районе дома № 129.

По предварительным данным, молодой человек 1995 года рождения, управлявший легковушкой «Хендай Солярис» и ехавший в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в шумоизоляционный барьер. В результате аварии пострадал сам водитель — врачи «скорой помощи» госпитализировали его с различными травмами. Больше никто в ДТП не пострадал.

В настоящее время по факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка.