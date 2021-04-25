В Муроме на Оке уровень воды приблизился к пику половодья

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последние дни уровень воды на участке Оки между Касимовым. Елатьмой и Муромом рос на 3-5 сантиметров в сутки.

При этом метеорологи спрогнозировали достижение пика половодья между Касимовым и Муромом на 23, 24 и 25 апреля. Примечательно, что на других участках Оки вода уже начала убывать.

Что касается Клязьмы, то в Коврове она уже достигла своего пика, и теперь наблюдается убыль воды на 3 сантиметра в сутки. В то же время, от Вязников вниз по течению, напротив, вода поднималась на 4-5 сантиметров за 24 часа. В связи с этим здесь тоже ожидается пик половодья буквально в ближайшие часы.

При этом на реках Нерль и Серая специалисты зафиксировали незначительную убыль воды, в то время как Колокша и Судогда, по состоянию на 23 апреля, повысились на 4-8 сантиметров из-за прошедших дождей.