Во Владимире на второй городской субботник вышли 5 тысяч человек

Фото: администрация города Владимира

По сведениям горадминистрации, в ходе второго общегородского субботника организации и простые граждане продолжили уборку скверов, парков и дворов многоквартирных домов. В частности, большая работа была проведена на Никитском бульваре в центре города.

В общей сложности в субботнике приняли участие более 300 различных организаций Владимира, включая коммунальные службы муниципалитета. По данным мэрии, на работы вышли более 5000 жителей, причем план по уборке был поставлен такой же, как и в первый раз, когда убираться отправились 20 тысяч человек: предполагается, что в течение выходных из города вывезут 500 тонн различного мусора, сухих веток и другого хлама.

Окончательные итоги субботника власти областного центра обещают озвучить 26 апреля.