Во Владимире в честь Великой Победы высадят кедровую аллею

Как сообщает горадминистрация Владимира, к середине июня во вновь создающемся военно-патриотическом сквере планируется построить водоснабжение и водоответедине, систему ливневой канализации, а также провести электричество для уличных фонарей. Также будут сформированы центральная и дополнительная аллеи на площади 2590 квадратных метров, восемь постаментов для военной техники и велодорожку.

В следующем году здесь появятся фонтан, собственно военная техника, выставочный павильон и туалеты.

В ходе работ часть старых и больных деревьев уберут, но взамен им высадят новые. В мэрии сообщают, что вдоль центральной аллеи в честь Великой Победы будут высажены 50 двадцатилетних кедров кедров. Первые деревья появятся здесь уже в июне.