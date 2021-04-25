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Общество25 апреля 2021 10:02

Во Владимире в честь Великой Победы высадят кедровую аллею

Она появится в новом сквере на пересечении улицы Миры и Октябрьского проспекта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает горадминистрация Владимира, к середине июня во вновь создающемся военно-патриотическом сквере планируется построить водоснабжение и водоответедине, систему ливневой канализации, а также провести электричество для уличных фонарей. Также будут сформированы центральная и дополнительная аллеи на площади 2590 квадратных метров, восемь постаментов для военной техники и велодорожку.

В следующем году здесь появятся фонтан, собственно военная техника, выставочный павильон и туалеты.

В ходе работ часть старых и больных деревьев уберут, но взамен им высадят новые. В мэрии сообщают, что вдоль центральной аллеи в честь Великой Победы будут высажены 50 двадцатилетних кедров кедров. Первые деревья появятся здесь уже в июне.