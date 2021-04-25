В Вязниковском районе пожарные спасли от огня жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 24 апреля в 19.48 на пульт диспетчеров Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о загоревшемся частном доме на улице Ключевая деревни Лукново.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что из-под крыши валит сильный дым. Газодымозащитники попали внутрь и обнаружили, что наиболее сильно задымлен чердак.

В итоге пожарным удалось быстро пошутит пламя, пока оно не охватило весь дом, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В тушении принимали участие три пожарные машины и 10 человек из числа личного состава МЧС, а также один сотрудник и одна машина от муниципальной пожарной охраны «Серково».

В настоящее время дознаватели устанавливают причины произошедшего.