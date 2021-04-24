Владимирского предпринимателя оштрафовали за торговлю мясом и фаршем без документов

Нарушения выявила прокуратура, которая во время проверки обнаружила, что владимирский индивидуальный предприниматель торгует с нарушениями. В его магазине в продаже находилось мясо свинины и фарш собственного приготовления без сопровождения необходимой документации, по которым можно проследить, когда и откуда поступила продукция. Документы передали в региональное управление Росельхознадзора, где вынесли постановление о признании предпринимателя виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали его на двадцать тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель обжаловал постановление в Арбитражном суде Владимирской области, но суд отказал в признании незаконным постановления управления Россельхознадзора по Владимирской области