В Коврове менеджеров, продававших товары по квартирам, осудили за кражу

В сентябре 2019 года два товарища работали менеджерами у индивидуального предпринимателя. Их основной задачей было продавать товары, обходя квартиры жителей. В начале сентября 2019 года один из них продал товар ковровчанину, жившему в городе оружейников на улице Западной. Менеджер понял, что мужчина живет один и заметил, что деньги он хранит в верхнем ящике комода в одной из комнат. Он предложил коллеге похитить их и через несколько дней они договорились, что незнакомый ковровчанину менеджер отвлечет его, позвонив и сказав, что соседу нужна помощь, а другой в это время украдет деньги. Хозяин действительно поспешил на помощь к соседу, а один из подельников, выставив раму окна, влез в дом, забрал в комоде двести тысяч рублей и ушел. Когда злоумышленников нашли, вину они признали полностью. Автор идеи получил реальный срок – пять с половиной лет колонии общего режима, поскольку присоединили наказание по предыдущему приговору. Его сообщник отделался двумя с половиной годами условно. Кроме того, им предстоит возместить ущерб.