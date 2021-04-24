Специалисты Роспотребнадзора выяснили, почему вода с ручье в Вязниках стала белой

В межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям поступила информация о загрязнении ручья без названия в микрорайоне Ефимьево города Вязники. Жители жаловались, что вода в городском ручье стали белой. 21 апреля инспекторы регионального управления провели осмотр ручья и установили, что вода в ручье на территории микрорайона визуально чистая, без признаков загрязнения, но при осмотре верховьев ручья инспекторы установили источник сброса сточных вод, имеющих признаки хозяйственно-бытового загрязнения. На месте осмотра объекты негативного воздействия, подлежащие федеральному экологическому надзору, отсутствуют, поэтому материалы рейда передали для рассмотрения в департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области.