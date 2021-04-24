Пожилых владимирцев, желающих сделать прививки от коронавируса, бесплатно довезут до больниц и поликлиник

Как сообщили в областной администрации, желающие привиться от новой коронавирусной инфекции пенсионеры могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33. Во Владимирской области жителей старше 60 лет доставят в медицинские учреждения для получения прививок. Комплексные центры социального обслуживания населения ведут ежедневный мониторинг владимирцев, желающих пройти вакцинацию. Списки оперативно направляются в учреждения здравоохранения, согласовываются дата и время прививки. До пунктов вакцинации и обратно пожилых владимирцев довезут бесплатно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на специальном транспорте. По состоянию на 21 апреля в регионе мониторингом охвачено 126,4 тысяч людей старшего возраста, из них более 21 тысяч человек выразили желание пройти иммунизацию. По данным Департамента социальной защиты населения, прививку сделали более 15,5 тысяч пожилых людей, из них более 4 тысяч человек доставлены на вакцинацию на транспорте учреждений социального обслуживания.