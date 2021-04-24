Муромскую чиновницу обвиняют в мошенничестве

Муромскую чиновницу обвиняют по двум статьям – превышение должностных полномочий и покушение на мошенничество. Будучи председателем комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации города она получила от местной предпринимательницы более 1 200 тысяч рублей за помощь в организации торговли на нестационарных торговых объектах в округе Муром, превысив свои должностные полномочия. Кроме того, ее обвиняют в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия вместе с подельником она планировала похитить деньги местной предпринимательницы за получение разрешения осуществлять нестационарную розничную торговлю. В ближайшее время Муромский городской суд вынесет приговор чиновнице.