Во Владимирской области высадят леса на трех с половиной тысячи гектаров

В регионе рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в конце апреля − начале мае, в соответствии с календарным планом, планируется посадить леса на общей площади 3,6 тысяч гектаров. Кроме того, дополнительно засеют 2,7 тысяч гектаров и 4,7 га лесных питомников и теплиц. Посадочный материал уже выкопан и заложен в бурты-холодильники. Также в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году средства субвенций из федерального бюджета предусмотрены и на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования. В конце апреля- начале мая в регионе начнут акцию «Сад Победы», в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев – в память каждого, погибшего в Великой Отечественной войне. Центральное, самое массовое мероприятие акции у нас состоится 6 мая в Судогодском районе.