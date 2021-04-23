Новым директором ВСМЗ станет Сергей Рыбаков

Каскад неожиданных новостей, связанных с руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника, не прекращается. Прошло всего несколько часов после увольнения Светланы Мельниковой с поста директора, как на эту должность уже назначен сенатор Сергей Рыбаков. Об этом со ссылкой на Минкульт сообщает ТАСС.

Сергей Рыбаков, в первую очередь, известен во Владимирской области по периоду его работы в должности главного федерального инспектора по 33 региону в 2012 году. Тогда он был настолько активным, что многие прочили его на пост губернатора вместо Николая Виноградова. Но в итоге регион возглавила Светлана Орлова.

После этого Сергей Рыбаков ушел в Совет Федерации, где входил в состав комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике вплоть до 2018 года. После этого вплоть до настоящего момента нигде не работал.