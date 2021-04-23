В Гусь-Хрустальном из горящего дома пожарные спасли 12-летнюю девочку

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 23 апреля в 14.13 на пульт диспетчеров пожарной части поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Речная. Как выяснилось, в одной из двух квартир дома началось сильное задымление. В доме в тот момент находились 15-летний мальчик и его 12-летняя сестра.

- Старший брат заметил дым и сразу позвонил отцу, рассказал о пожаре и начал будить сестру, которая в этот момент спала. Девочка услышала брата, проснулась, но из-за сильного дыма не смогла спуститься на первый этаж, поэтому приняла решение выбираться на крышу пристройки через окно, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

При помощи лестницы огнеборцы забрались на крышу и сняли оттуда ребенка, а также эвакуировали из полного дыма помещения их отца — на тот момент мужчина уже успел вывести на улицу сына с кошкой на руках и вернулся, чтобы помочь дочери.

К счастью, пожарных выхвали вовремя, так что серьезного ЧП удалось избежать — никто из людей не пострадал, а площадь пожара составила всего 1 квадратный метр.

Что касается соседей, то в квартире за стенкой была женщина, но она покинула жилище до прибытия пожарных расчетов.

Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС.