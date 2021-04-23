Во Владимирской области от коронавируса умерло еще четыре человека

23 апреля во Владимирской области лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 31523 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 746 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,2 процента из них занято (464), свободны – 282 койки.

28937 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 84 человека. За период наблюдения в области отмечено 1075 летальных случаев (плюс 4 за сутки).

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.