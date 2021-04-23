Во Владимире высадят больше 60 сортов цветов

фото городской администрации

Специалисты МКУ «Благоустройство» в этом году высадили более 60 сортов: тагетисы, бегония, колеусы, пеларгония, цинерария, целозия, гвоздика, петуния и еще много других сейчас закаляются.

Высадка планируется с конца апреля при соответствующих погодных условиях. В первую очередь оформляются цветники в центре города и посвященные Дню Победы. Дальше — парк Липки, парк им.А.С.Пушкина, ул. Георгиевская и Спасский холм, въезды в город и цветники в районах города. Эта работа охватывает и микрорайоны Владимира — Энергетик, Оргтруд, Лесной, Лунево.

В этом сезоне муниципальные цветоводы подготовили новые проекты по оформлению городских пространств. В частности, к уже имеющимся в городе цветочным инсталляциям планируется установить на Садовой площади новую вертикальную конструкцию и добавить новые цветы - гипсофилу многолетнюю.