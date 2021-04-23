Владимирец избил прохожего, а потом снял с него обручальное кольцо

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Владимира. Мужчина обвиняется в разбое.

В конце декабря прошлого года в полицию обратился житель областного центра, заявивший о нападении на него и хищении имущества.

- Он рассказал, что шел по улице, когда внезапно путь ему преградил незнакомец, потребовавший отдать имеющиеся деньги. Получив отказ, злоумышленник начал избивать заявителя, после чего насильно снял с руки обручальное кольцо. Сумма причиненного собственнику материального ущерба составила 18 тысяч рублей, - сообщили в областном УМВД.

В течение нескольких дней полицейские установили личность и местонахождение мужчины. В содеянном он сознался. Обвиняемый пояснил, что был пьян и сразу после хищения сдал кольцо в ломбард.

Впоследствии похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.