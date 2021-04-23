Бухгалтер из Коврова присвоила себе 250 тысяч рублей

Сорокапятилетнюю жительницу Коврова признали виновной в присвоении, совершенном в крупном размере. С февраля по апрель 2019 года женщина, работая бухгалтером, на работе, используя программное обеспечение «онлайн-банк», перевела со счета своего работодателя на подконтрольный ей счет более 250 тысяч рублей. Потом она сняла эти деньги и потратила их. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.