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Общество23 апреля 2021 12:42

На строительство водопроводных сетей в Петушках дополнительно выделят семь миллионов

Такое распоряжение дал губернатор
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В Петушках на улице Орловка построят новые водонапорные сети. На это из бюджета выделили дополнительно семь миллионов 325 тысяч рублей. Также нашли деньги и на реконструкцию системы централизованного водоснабжения в городе Киржаче. Выделенные дополнительно шесть миллионов и десять тысяч рублей потратят на обновление станции обеззараживания подземных вод. Как сообщил губернатор Владимир Сипягин в соцсетях, финансирование пойдет по госпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».