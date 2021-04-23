На строительство водопроводных сетей в Петушках дополнительно выделят семь миллионов

В Петушках на улице Орловка построят новые водонапорные сети. На это из бюджета выделили дополнительно семь миллионов 325 тысяч рублей. Также нашли деньги и на реконструкцию системы централизованного водоснабжения в городе Киржаче. Выделенные дополнительно шесть миллионов и десять тысяч рублей потратят на обновление станции обеззараживания подземных вод. Как сообщил губернатор Владимир Сипягин в соцсетях, финансирование пойдет по госпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».