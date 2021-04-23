Во Владимирской области клещи покусали восемнадцать человек

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области с 11 марта проводит еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. По данным еженедельного оперативного мониторинга на 22 апреля на территории области зарегистрировано 18 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 7 детей. Все, пострадавшие от клещей, пострадали во Владимире. Детям оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение. В исследованных клещах возбудители инфекций, передающихся клещами, не обнаружены. Напомним, клещи могут стать причиной клещевого вирусного энцефалита - острого инфекционного вирусного заболевания, которое может привести к инвалидности и даже смерти.