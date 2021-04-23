Владимирский гимнаст Александр Карцев завоевал для сборной лицензию на Олимпийские игры

Александр не вышел в финал Чемпионата Европы Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В Базеле проходит Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В составе российской сборной два владимирских гимнаста - Кирилл Прокопьев и Александр Карцев.

Александр Карцев стал третьим в итоговой квалификации многоборья. Однако не прошел в финалы из-за правила "не более двух человек от страны".

- На коне я ошибся, но это второй снаряд, бывает. Обидно, но ничего критичного. А вот на перекладине, честно, я просто морально не смог сделать нужный элемент. Нужно было рисковать, я набрал по сумме 84,731, проиграл Давиду Белявскому 0,667, вот цена этой ошибки, мог бы попасть в финал многоборья и на перекладине. Но значит еще не время, - сказал Александр Карцев в интервью МАТЧ ТВ. - У меня была задача — пройти без падений и завоевать лицензию. Это я сделал для страны. Так что поставленную задачу выполнил. Остальное должно получиться в следующий раз.

Кирилл Прокопьев заменил Артура Далалояна в составе сборной. Он завершил квалификацию на промежуточном пятом месте многоборья (82,664) и таким же промежуточным лидерством в вольных упражнениях (15,066). Прокопьев выступал во второй группе из трех, так что итоговые его места и попадание в финалы станут понятны по завершении квалификационного дня.