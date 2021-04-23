В сквере Победы высадят пятьдесят кедров

Создание военно-патриотического сквера около регионального Следственного комитета, на участке между Октябрьским проспектом, улицами Мира, Гороховой и Сакко и Ванцетти, начнется в этом году. Благоустройство разобьют на два этапа, первый из которых завершат к середине июня этого года. Кроме аллей и дорожек радиально-кольцевого трассирования, размещение в сквере появится павильон для проведения мероприятий военно-патриотической направленности и общественный туалет со служебными помещениями. На центральной площади сквера появится фонтан, а на главной аллее разместят постаменты для размещения образцов исторической военной техники. Также планируется создать велодорожки и высадить десятки хвойных деревьев. Будет проведено масштабное озеленение с высадкой десятков хвойных деревьев. В этом году вдоль аллей высадят более 50 кедров.