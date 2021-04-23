Во Владимирскую область с нарушениями ввезли тонны продукции

С начала 2021 года управлением Россельхознадзора по Владимирской области выявило 23 факта нарушений при ввозе подкарантинной продукции в регион. Из Алтайского и Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Волгоградской областей привезли подкарантинная продукция: крупа гречневая (134,2 тоны), крупа рисовая (60 тонн), семена кукурузы (15 тонн), а также срезанные цветы и бутоны (21 724 тысяч). Во всех случаях юрлицами и индивидуальные предприниматели не известили контролирующий орган о доставке подкарантинной продукции и не погасили карантинный сертификат в течение одного дня с момента доставки продукции. По результатам анализа системы «Аргус-Фито» составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Юридические лица и индивидуальные предприниматели оштрафованы.