Призывник из Гусь-Хрустального решил сбежать от военкомата и заблудился в лесу

Восемнадцатилетнего жителя Гусь-Хрустального района подозревают в уклонении от прохождения военной службы. По версии следствия, 12 апреля этого года молодому человеку, признанному годным к службе в армии, лично под роспись вручена повестка на явку к 7 часам 30 минутам 20 апреля 2021 года в военный комиссариат города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. Решив избежать службы, молодой человек сбежал из дома, чтобы найти в какой-нибудь деревне пригодный для жизни, но заброшенный дом и там поселиться. Но вскоре заблудился в лесу, проплутал там сутки, но потом, ближе к вечеру 20 апреля, сумел выйти на дорогу и на попутке добрался до родного дома, где его и встретили полицейские. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, при этом пояснил, что желания в армию идти у него нет. Молодой человек не работает, не женат, к уголовной ответственности ранее не привлекался, но теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.