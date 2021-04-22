На пожаре в Гусь-Хрустальном районе погиб местный житель

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

21 апреля в 11.43 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Горящий дом на улице заметили прохожие, они и сообщили о случившемся. Пожарные оперативно прибыли на место, но из-за позднего сообщения по прибытии наблюдалось горение внутренней отделки и кровли дома по всей площади. Пожар, площадь составила 96 квадратных метров, потушили шестнадцать спасателей, но, к сожалению, при разборке конструкций дома нашли погибшего шестидесятидвухлетнего мужчину. Одна из версий произошедшего, которая рассматривается дознавателями МЧС России, – неосторожное обращение с огнем при курении.