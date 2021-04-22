В Успенском соборе установили новое световое оборудование

ВСМЗ провел работы Успенском соборе, установив современное световое оборудование, которое позволит рассмотреть все детали старинных фресок. Первое осветительное оборудование было установлено в Успенском соборе в начале 2000-х годов, позднее благодаря спонсорам его частично заменили. В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник на собственные средства закупил и заменил оборудование на современное светодиодное, которое соответствует новым требованиям и ГОСТам. Освещенность старинных фресок не должна превышать 50 люксов с минимальным влиянием ультрафиолетового и инфракрасного спектров. Нарушение этих нормативов может привести к выгоранию пигмента. К работе были привлечены сотрудники музея-заповедника и специалисты из Москвы, которые сумели добиться равномерного освещения фресок. Кроме фресок Рублева, туристы теперь смогут увидеть фрагменты орнаментальной росписи, которая сохранилась с XII века в северной галерее храма, и элементы украшения аркатурно-колончатого пояса первого храма, до его перестройки после пожара.