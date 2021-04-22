В Гусь-Хрустальном будут судить мужчин, обворовавших деревообрабатывающий цех

В декабре прошлого года в дежурную часть полиции обратился представитель одного из районных предприятий, сообщивший о хищении с территории деревообрабатывающего цеха электродвигателя и силового кабеля. Сумма материального ущерба превысила 75 тысяч рублей.

Полицейские задержали 35- и 51-летних жителей Гусь-Хрустального района. Свою вину они признали.

- Они проникли на территорию деревообрабатывающего цеха, чтобы украсть металл. С помощью принесенных с собой инструментов злоумышленники срезали проходящий вдоль стен к деревообрабатывающим станкам силовой кабель и демонтировали со станка электродвигатель, - сообщили в областном УМВД.

Сложив похищенное на сани, мужчины перевезли похищенное в лес. После чего 80 метров силового кабеля обожгли, а двигатель раздробили на мелкие части и сдали краденое в пункт приема металла.

Было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.