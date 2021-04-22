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Происшествия22 апреля 2021 13:36

Во Владимире бывшего директора ДИЗО Павлау Панфилова оставили под арестом

Он пробудет под стражей до 25 июня
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено ходатайство следователя по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей в отношении экс -директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он получил девять миллионов рублей за помощь строительной фирме, которая одержала победу в аукционе на строительство социального объекта, на строительство которого выделяли 460 миллионов рублей. Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении него продлена на один месяц 30 суток, а всего до шести месяцев 22 суток - по 24 июня 2021 включительно. Постановление не вступил в законную силу.

Криминал