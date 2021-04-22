Во Владимире бывшего директора ДИЗО Павлау Панфилова оставили под арестом

Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено ходатайство следователя по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей в отношении экс -директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он получил девять миллионов рублей за помощь строительной фирме, которая одержала победу в аукционе на строительство социального объекта, на строительство которого выделяли 460 миллионов рублей. Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении него продлена на один месяц 30 суток, а всего до шести месяцев 22 суток - по 24 июня 2021 включительно. Постановление не вступил в законную силу.