Владимирский боксер завоевал бронзу на первенстве мира по боксу

В польском Кельце проходит первенство мира по боксу среди юниоров. В составе сборной России - 20 спортсменов из 9 регионов страны, в том числе владимирский боец Рамзан Дадаев. В весе до 91 кг единогласным решением судей он победил соперника из Ирана.

В полуфинале на ринге встретился Дадаев и кубинец Хорхе Луис Филимон. Раздельным мнением судей владимирский боксер уступил сопернику (1-3). Таким образом, Дадаев завоевал бронзовую медаль.

Восемь боксеров российской сборной продолжают борьбу за золотые награды первенства мира. Финальные поединки пройдут 22 и 23 апреля.