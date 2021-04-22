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Общество22 апреля 2021 13:17

Во Владимире пройдет первая игра нового сезона городской лиги КВН

Она состоится 26 апреля
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В первой игре нового сезона городской лиги КВН 26 апреля примут участие команды молодежных объединений и учебных заведений областного центра. Все участники прошли редакторские просмотры жюри конкурса, участников телевизионной лиги КВН команды «Заряд».

Мероприятие пройдет в Доме культуры молодежи. Начало в 17.30. Вход строго по билетам, использование масок обязательно.

Билеты можно получить у команд-участниц и у организатора игры Евгения Пучкова. Количество билетов ограничено. Наличие можно уточнить по телефону (4922) 77-83-91 или в личных сообщениях Вконтакте.