Во Владимире пройдет первая игра нового сезона городской лиги КВН

В первой игре нового сезона городской лиги КВН 26 апреля примут участие команды молодежных объединений и учебных заведений областного центра. Все участники прошли редакторские просмотры жюри конкурса, участников телевизионной лиги КВН команды «Заряд».

Мероприятие пройдет в Доме культуры молодежи. Начало в 17.30. Вход строго по билетам, использование масок обязательно.

Билеты можно получить у команд-участниц и у организатора игры Евгения Пучкова. Количество билетов ограничено. Наличие можно уточнить по телефону (4922) 77-83-91 или в личных сообщениях Вконтакте.