Владимирцев приглашают принять участие в тестировании электронного голосования

Избирателям Владимирской области предлагают оценить, насколько удобно голосовать в онлайн-формате. Чтобы принять участие в тестировании, нужно до 7 мая подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Само тестовое голосование будет проводиться с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая на портале vybory.gov.ru. В эти дни там появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую пользователю предложат пройти процедуру идентификации. После ее успешного завершения откроется доступ к голосованию на общероссийской тренировке. В тестовых электронных бюллетенях будут указаны условные кандидаты. Проголосовать можно будет как со смартфона, так и с планшета, компьютера или ноутбука, главное, чтобы был доступ в интернет. Если есть вопросы, можно обратиться на телефон горячей линии и службы поддержки vybory.gov.ru 8-800-200-36-20.