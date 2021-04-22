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Звезды22 апреля 2021 12:47

Во Владимирской области может появиться памятник Михаилу Сперанскому и мемориал Андрею Боголюбскому

Два проекта из Владимирской области вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Из Владимирской области на конкурс, куда направить свой проект мог любой житель, поступило четыре заявки, две из них «Михайлово детство» и «Мемориал князю Андрею Боголюбскому» вошли в ТОП-100 проектов, набрав больше ста голосов за каждый. Проект «Михайлово детсво» предлагает поставить памятник государственному деятелю Михаилу Сперанскому на его родине – селе Черкутино Собинского района Владимирской области. Установить его предлагают в центре села .причем по мнению авторов это должен быть «памятник черкутинскому детству Михаила Михайловича» - босоногий мальчик в старинной одежде с книгой рядом со стареньким дедушкой Василием, который выучил внука грамоте. Второй проект предлагает установить мемориал князю Андрею Боголюбскому в Суздале, где он, по мнению авторов, провел лучшую часть жизни. Теперь эксперты выберут из ста пятнадцать лучших проектов, которые отправят в местные администрации и решат их судьбу с помощью жителей. А пять самых оригинальных проектов воплотят на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

Культура