Врача в Кольчугино оштрафовали за то, что долго не отвечал на обращение

И.о. главного врача Кольчугинской центральной районной больницы нарушил срок рассмотрения письменного обращения по вопросу принудительной госпитализации больного, ответ на него своевременно заявителю не направлен. Эти нарушения в ходе проверки выявила прокуратура. По данному факту в отношении должностного лица медицинского учреждения межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам его рассмотрения должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.