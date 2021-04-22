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Общество22 апреля 2021 12:31

Врача в Кольчугино оштрафовали за то, что долго не отвечал на обращение

Он заплатит пять тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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И.о. главного врача Кольчугинской центральной районной больницы нарушил срок рассмотрения письменного обращения по вопросу принудительной госпитализации больного, ответ на него своевременно заявителю не направлен. Эти нарушения в ходе проверки выявила прокуратура. По данному факту в отношении должностного лица медицинского учреждения межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам его рассмотрения должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.