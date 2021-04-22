В Коврове осужден водитель, по вине которого в аварии погибло три человека

Ковровским городским судом вынесен приговор 21-летнему уроженцу Республики Татарстан. Вечером 12 мая 2019 года молодой человек, водительский стаж которого был не больше трех месяцев, ехал за рулем «Ауди», и гнал из Москвы в Казань со скоростью более 105 километров в час. На 250 километре автодороги «Москва – Нижний Новгород», он не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до едущей впереди машины, игнорировал указатели аварийной стоянки, выставленные водителями транспортных средств, участвующих в аварии, произошедшем в тот же день незадолго до этого (разлив мыльной жидкости на дороге). Также молодой водитель не обратил внимания на автомобиль ГИБДД с включенным проблесковым маяком и, не сбавляя скорость движения своего автомобиля, совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем марки SCANIA с полуприцепом KPOHE SD, двигавшимся на указанном опасном участке дороги со скоростью 30 километров в час. В результате трое из четырех пассажиров «Ауди» погибли на месте: две несовершеннолетние девушки и один девятнадцатилетний молодой человек. Еще один пассажир, девятнадцатилетний юноша, выжил. В ходе судебного следствия подсудимый выдвигал версию о своей невиновности, утверждая, что авария произошла из-за предыдущего ДТП, в результате которого на проезжей части был разлит мыльный раствор. Однако его версия не подтвердилась. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 11 месяцев. Кроме того, частично удовлетворены два иска потерпевших о компенсации морального вреда, которым осужденному предстоит выплатить по одному миллиону рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.