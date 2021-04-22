Летом ухаживать за федеральными дорогами во Владимирской области будет 100 рабочих

Общая протяженность федеральных дорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 459 километров. Нормативное состояние дорог и безопасность проезда весной и летом будут обеспечивать 104 дорожных рабочих и 86 единиц техники. Им предстоит чистить дорогу, мыть дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики. Дорожники также убирают мусор и посторонние предметы с дороги и из полосы отвода, заливают трещины и устраняют других дефекты на проезжей части, обновляют дорожную разметку, сигнальные столбики и светоотражающие катафоты. Кроме того, проводится текущий ремонт и окраска обустройства автомобильной дороги: знаков, автопавильонов, перильного ограждения, бордюров, надземных переходов и других конструкций. Дорожные службы также будут задействованы в ликвидации возможных нештатных ситуаций и ДТП. На случай ограничений или перекрытия движения разработаны схемы временных объездов. Информация о дорожной обстановке выводится на информационные табло на трассе, размещается на Яндекс.Картах, транслируется по радио и на 15 канале УКВ-диапазона (канал дальнобойщиков).