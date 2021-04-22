Для сгоревшей сельской библиотеки в Вязниковском районе собрали более 7 тысяч книг

28 марта в деревне Бурино Вязниковского района пожар полностью уничтожил здание библиотеки. На следующий день начался сбор книг для учреждения. А руководство района занялось подбором подходящего помещения, где могла бы разместиться сельская библиотека.

Среди изданий, собранных в дар, − детская, краеведческая, научно-популярная литература, русская и зарубежная классика, книги по искусству и истории, мемуары, современная художественная литература, собрания сочинений, книги из серии «Библиотека приключений», словари, справочники, зарубежные и отечественные бестселлеры. Особую активность в сборе печатных изданий проявили как отдельные жители, так и целые рабочие коллективы и общественные организации. Народный артист России, театральный режиссёр и педагог Иосиф Райхельгауз, узнав о беде в сельской библиотеке, передал в дар ряд изданий. Несколько своих книг передал в библиотеку культовый современный писатель Алексей Иванов.

Всего за три недели было собрано более 7 тысяч книг, часть из них уже доставлена в Вязниковский район. До пожара фонды библиотеки составляли около 7,9 тысячи книг.