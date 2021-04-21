В Юрьевце посадили 45 лип

Во Владимире вновь начались работы по озеленению улиц и общественных пространств. 45 лип мелколистых было высажено на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец. Начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров отметил, что это дерево хорошо приживается и хорошо поглощает вредные вещества, легко поддается обрезке. Высаженные деревья отделят зону жилой застройки от проезжей части улицы и создадут шумовой экран. По просьбе жителей Юрьевца высадка лип в этом микрорайоне продолжат осенью. Также до 9 мая обещают высадить туи на улице Верхняя и Нижняя Дуброва, в микрорайоне ЮЗ-8 и в районе пруда на улице Казарменной.