В Селивановском районе организацию наказали за задержку с рекультивацией свалки

Прокурорской Селивановского района выявлены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Экология». В апреле прошлого года администрация Селивановского района и ООО «МСК-СТРОЙ» в рамках реализации национального проекта «Экология» заключили муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации грунтом свалки бытовых отходов, срок исполнения которого заканчивался 01 ноября 2020 года. Но в положенный срок работы не выполнили. В отношении главного инженера организации прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности). В результате виновника оштрафовано на сумму более 460 тысяч рублей