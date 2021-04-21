Покровского предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Перед судом предстанет генерального директора АО «Покровский завод биопрепаратов», обвиняемый в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере. По версии следствия, с марта по декабрь 2019 года генеральный директор, достоверно зная, что у завода имеется задолженность по уплате налоговых платежей, путем направления распорядительных писем в адрес своего контрагента осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Таким образом он скрыл более одиннадцати миллионов рублей, которые расходовал, а не зачислял на счета для погашения налогов. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд.