Во Владимире на Ерофеевском спуске положили асфальт на новый тротуар

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 21 апреля тротуар, проложенный от нового пешеходного перехода на Ерофеевском спуске до улицы Гагарина, обрел асфальт. Буквально вчера щебенка на этом месте покрытия не имела. Таким образом, работы по переносу инфраструктуры от аварийного здания бывшего сборного пункта областного военкомата, полностью завершены.

Напомним — автобусную остановку, а вместе с ней и пешеходный переход пришлось переносить по требованию городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти дали обещание, что непременно вернут все обратно, но не раньше, чем после того, как военкомат ликвидирует аварийное здание, которое находится под угрозой разрушения.

В связи с переносом остановки и перехода властям города пришлось делать совершенно новый тротуар, которого в этом месте никогда не было. Правда, накануне в мэрии рассказали, что пока для него не имеется асфальта, но уже через сутки материал на покрытие нашелся.