В Гусь-Хрустальном трое подростков до смерти избили знакомого мужчину

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд отправил за решетку двоих 15-летних и одного 16-летнего молодого человека, которые обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как установлено судом, юноши договорились избить на почве неприязни 36-летнего местного жителя, и в ночь с 19 на 20 июля 2020 года напали на мужчину. Парни нанесли своей жертве множество ударов руками и ногами, в связи с чем впоследствии он скончался.

Как показала затем судмедэкспертиза, у мужчины были сломаны 10 ребер, имелась закрытая черепно-мозговая травма и множество ушибов на лице.

Все трое написали явки с повинной и сотрудничали со следствием. С учетом всех обстоятельств и возраста самих юношей суд вынес им реальные сроки лишения свободы — один из них получил 5, другой 5,6, а третий — 6 лет воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.