В Гусь-Хрустальном районе на месте пожара обнаружено тело мужчины

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.43 на пульт диспетчеров пожарной части поступил сигнал о возгорании в частном доме на улице Интернациональной поселка Уршельский.

Прибывшие на место ЧП подразделения обнаружили, что дом горит изнутри. Также пламя разошлось по всей площади крыши. Общая выгоревшая площадь составила 96 квадратных метров.

- К сожалению, при разборке конструкций дома был обнаружен погибший мужчина 1959 года рождения, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину случившегося. На тушение привлекались семь пожарный машин и 16 человек личного состава МЧС.