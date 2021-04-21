Ковровчанин попался на краже шоколадок из городских супермаркетов

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях ковровские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 32-летний житель города оружейников.

По версии следствия, в августе минувшего года он пытался стащить из супермаркета Коврова коробку с 20 шоколадками, не оплатив товар, но был задержан продавцами. Будучи уже под подпиской о невыезде мужчина еще несколько раз наведался в разные супермаркеты, откуда совершил точно такие же кражи в общей сложности на 20 тысяч рублей.

Также в сентябре прошлого года во время ссоры с местным жителем он нанес тому несколько ударов, после чего забрал у него сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Сам мужчина в преступлениях сознался, при этом телефон удалось вернуть законному владельцу.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.