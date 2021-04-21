Во Владимирской области отменен особый противопожарный режим

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, ОПР был отменен в связи с изменившейся погодой. Тем не менее, в регионе продолжает действовать особый противопожарный период, который также подразумевает запрет на разведение костров в неустановленных местах, сжигание отходов, в том числе в лесах и на торфяниках.

Желающие сжечь листву и прочий мусор теперь могут это сделать, но при соблюдении простых условий: сжигать можно в безветренную погоду. В 50 метрах от строений, а территория в радиусе 30 метров должна быть очищена и опахана. Также при себе необходимо иметь огнетушитель и другие средства тушения.

Также во время противопожарного периода запрещено готовить еду на кострах вне специально отведенных мест.

Впрочем, как только в регион вернется жара, ОПР могут ввести заново, что уже неоднократно бывало.