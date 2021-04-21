В Коврове директора управляющей компании оштрафовали за то, что он оставил на новый год сотрудников без зарплаты

Ковровская городская прокуратура возбудило административное дело в отношении директора одной из местных управляющих компаний, за нарушение сроков выплаты зарплаты проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

Пор данным пресс-службы областной прокуратуры, в декабре 2020 года сотрудники должны были получить деньги за работу в период с 25 по 31 декабря. 32 работника должны были получить сумму более 600 тысяч рублей. Однако в итоге они остались на праздники без зарплаты, так как переводов на карты им не пришло. И реально деньги сотрудники УК получили лишь 11 января 2021 года. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислена и не выплачена.

Заместителем городского прокурора директору "управляшки" внесено представление. Ну, и административное дело вполне может закончиться штрафом.