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Общество21 апреля 2021 13:05

В Коврове директора управляющей компании оштрафовали за то, что он оставил на новый год сотрудников без зарплаты

Вместо 31 декабря он выплатил ее лишь 11 января
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Ковровская городская прокуратура возбудило административное дело в отношении директора одной из местных управляющих компаний, за нарушение сроков выплаты зарплаты проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

Пор данным пресс-службы областной прокуратуры, в декабре 2020 года сотрудники должны были получить деньги за работу в период с 25 по 31 декабря. 32 работника должны были получить сумму более 600 тысяч рублей. Однако в итоге они остались на праздники без зарплаты, так как переводов на карты им не пришло. И реально деньги сотрудники УК получили лишь 11 января 2021 года. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислена и не выплачена.

Заместителем городского прокурора директору "управляшки" внесено представление. Ну, и административное дело вполне может закончиться штрафом.