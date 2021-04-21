Следком проводит проверку по факту гибели людей на пожаре в Вязниках

Пожар в частном доме в Вязниках на улице Ефимьево вспыхнул около пяти вечера 20 апреля. При разборе сгоревшего дома обнаружили тела двух погибших мужчин без признаков насильственной смерти. Как оказалось, это были обитатели дома – восьмидесятилетний отец и его пятидесятитрехлетний сын. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Со слов родственников, ранее случались подобные инциденты, и мужчин предупреждали об опасности. По факту гибели на пожаре двоих мужчин следователем СК России проводится доследственная проверка, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.