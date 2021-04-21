Во Владимирской области более полутора тысяч пенсионеров занимаются в университете «третьего» возраста

На базе комплексных центров социального обслуживания населения Владимирской области успешно действует Университет «третьего» возраста. Его студенты могут выбрать факультет по интересам: от «Общественно-политические и правовые знания», «Здоровое долголетие», «Православие», «Сад и огород» до «История и краеведение», «История искусства» и другие. В марте во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения открылся новый факультет Университета − «Таланты земли Владимирской», где пенсионеров знакомят с жизнью людей прославивших Владимирскую область. За три первых месяца этого года занятия в Университете «третьего» возраста посетили более полутора тысяч слушателей. Также на базе комплексных центров для граждан старшего поколения работают клубы по интересам и мини-клубы общения. За первый квартал этого года на занятиях в клубах по интересам и мини-клубах общения побывало более 3,2 тысяч человек.