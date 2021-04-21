За год зарплаты главных бухгалтеров во Владимирской области выросли на 4 000 рублей

21 апреля в России неофициально признан профессиональным праздником главных бухгалтеров. В связи с этим служба исследований hh.ru собрала интересные факты о работе главных бухгалтеров во Владимирской области

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях, размещенных в первом квартале 2021 года для главных бухгалтеров во Владимире и области, выросла на четыре тысячи рублей и составляет 45 000. Интересно, что именно столько владимирские бухгалтеры и хотят зарабатывать. Кстати, за одну вакансию в этой сфере конкурируют 4 кандидата, что является комфортным показателем как для работодателей, так и для соискателей. А еще в бухгалтерии в описании вакансий реже всего встречается запрос на чувство юмора.

Самая "дорогая" вакансия для данных специалистов в регионе с начала года была размещена крупным машиностроительным предприятием: компания искала даже не главного бухгалтера, а его заместителя, и предлагала заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц. От кандидата требовался опыт работы более 6 лет, а в обязанности входило руководство отделом и оптимизация бизнес-процессов.