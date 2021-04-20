Александровец из-за обиды поджог двух мужчин

Сорокадвухлетний познакомился с двумя незнакомцами, предложил им выпить, но во время посиделок поссорился с одним из них. Когда пьяные незнакомцы уснули, житель Александрова решил отомстить обидчику, облил его жидкостью для розжига и поджог ему штаны, а сам ушел. Огонь перекинулся и на второго спящего мужчину. От ожогов пятидесяти четырехлетний и тридцати девятилетний мужчины скончались на следующий день в больнице. Благодаря качественно проведенному осмотру места происшествия была обнаружена тара из-под алкоголя, по акцизной марке которой было установлено точное время и место приобретения алкогольной продукции, в результате чего предполагаемый преступник был установлен. Сейчас он находится под стражей, а дело готовятся передать в суд.