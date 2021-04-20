Во Владимирской области прокуратура выявила 191 нарушение при реализации нацпроектов

В первом квартале этого года прокуратура выявила 91 нарушение, из них по нацпроекту «Здравоохранение» - 35, «Демография»- 15, «Образование» - 14, «Жилье и городская среда» - 116, «Экология» - 3, «Культура» -2, «Международная кооперация и экспорт» -6. В результате прокуратурой внесено 54 представления, по результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 26 лиц, к административной – 13, направлено 18 исков в суд, объявлено два предостережения. В сфере здравоохранения выяснилось, что дорогое оборудование простаивает, строительство ФАПов и ремонт поликлиник проходили с нарушением сроков, пациентов не обеспечивали лекарствами, а в Единой информационной системе в сфере закупок не размещали сведения. Например, аргоноплазменный коагулятор, поступивший в ЦРЮ Коврова и призванный бороться с онкологией, работает, если верить документам, с января, а по факту в конце февраля он еще не был подключен. Также ранее уже выяснили, что в 19 медучеждениях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не обеспечивали лекарствами, но ситуацию и потом не исправили. При реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимире и Киржачском районе многодетным семьям выделяли землю, куда не подведены коммуникации, а в Александровском районе обитателей аварийного дома обязывали самих провести оценку недвижимого имущества, чтобы решить, пригодно ли оно для жилья.