В этом году на ремонт дорог во Владимирской области потратят два миллиарда

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» потратят два миллиарда рублей, из них около миллиарда пойдет на строительство Рпенского проезда во Владимире. В 2022 и 2023 годах финансирование по дорожному нацпроекту составит около 1,6 миллиардов рублей и около 1,4 миллиардов рублей соответственно. В этом году отремонтируют около100 километров автомобильных дорог, выполнив устройство асфальтобетонного покрытия на площади более 778,5 тысяч квадратных метров. В следующем году планируется сделать 36 участков дорог, в том числе семь во Владимире - улицы Вокзальная, Юбилейная, Гвардейская, Погодина, Энергетиков, Юрьев-Польское шоссе и автодорогу Юрьевец − Спасское. А самым дорогим станет ремонт автодороги Хохлово – Камешково – Ручей. В 2023 году запланировано отремонтировать 28 дорог, во Владимире - дорогу Коммунар − Заклязьменский − Уварово − Бухолово и улицу Большой Московской и Большой Нижегородской.